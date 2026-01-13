Tuncay Şanlı: İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var

ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa galibiyetiyle ilgili "İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var. Önemli olan sahadaki mücadeleydi ve bunu gösteren kazandı" dedi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa Finali'nin stadyumda takip ettiğini belirten Şanlı, "Süper Kupa'da stattaydım. Hava şartlarına rağmen çok keyifli bir atmosfer vardı. Kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Bu yüzden tüm takımı, teknik ekibi ve hocayı tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KUPAYI KAZANMAK ÇOK DEĞERLİ'

Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüne dikkat çeken Şanlı, "Oyun olarak sahada üstünlük vardı. Kupayı kazanmak çok değerli. İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var. Önemli olan sahadaki mücadeleydi ve bunu gösteren kazandı" şeklinde konuştu.