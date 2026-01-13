Haberler

Tuncay Şanlı: İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki galibiyetini değerlendirerek, sahada gösterilen mücadelenin önemine vurgu yaptı ve kazanan tarafı tebrik etti.

ESKİ milli futbolcu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa galibiyetiyle ilgili "İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var. Önemli olan sahadaki mücadeleydi ve bunu gösteren kazandı" dedi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa Finali'nin stadyumda takip ettiğini belirten Şanlı, "Süper Kupa'da stattaydım. Hava şartlarına rağmen çok keyifli bir atmosfer vardı. Kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Bu yüzden tüm takımı, teknik ekibi ve hocayı tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KUPAYI KAZANMAK ÇOK DEĞERLİ'

Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüne dikkat çeken Şanlı, "Oyun olarak sahada üstünlük vardı. Kupayı kazanmak çok değerli. İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var. Önemli olan sahadaki mücadeleydi ve bunu gösteren kazandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor