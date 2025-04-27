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Tuncay Şanlı: Amacımız Futbolu Geliştirmek

Tuncay Şanlı: Amacımız Futbolu Geliştirmek
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Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından futbol adına güzel işler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Çorum FK, 36. haftada Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Benim ve ekibimin amacı şudur. Futbol adına güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz?" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Çorum FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Çok fazla yorum yapmayacağım, değmez de zaten. Benim ve ekibimin amacı şudur, futbol adına güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o tabii ki. Hakemle ilgili yorum zaten hayatım boyunca oynarken de yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü yorumsuz bir durum var. Dediğim gibi uzatmayacağım, içeride oyuncu grubuna da söyledim. Onlara da teşekkür ettim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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