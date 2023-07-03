Tunç Fındık, 14x8000 Projesini Tamamlayarak Türkiye'nin İlk Olimpiyat Şampiyonu Dağcısı Oldu

Dağcılık branşında 'olimpiyat şampiyonluğu' olarak nitelendirilen ve Dünya'da sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu olan Tunç Fındık, yurda döndü. Fındık, Nepal'den İstanbul'a gelerek Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından karşılandı.

Dağcılık branşında "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen ve Dünya'da sadece 45 kişinin tamamlayabildiği 14x8000 projesini başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu olan Tunç Fındık, yurda döndü.

Projesinin 14. ve son ayağı Pakistan'daki Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını sonuçlandırıp, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Fındık, Nepal'den İstanbul'a geldi. Tunç Fındık'ı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Toprak Erol, federasyon il temsilcisi Selim Altınarık karşıladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fındık, uzun süreli bir proje gerçekleştirdiğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıllık tırmanış faaliyeti oldu. Kendi imkanlarımla, ufak tefek sponsorluklarla gerçekleştirdim." dedi.

Tırmanışlarını sürdüreceğini aktaran Fındık, "Sekiz bin metrelik dağlar benim için bitmiş değil. Seneye de gideceğim dağlar var. Zorlu bir süreç oldu. 8 bin metrelik dağlara tırmanmak çok tehlikeli ve riskli. Dikkatli olmak, doğru kararlar vermek gerek. Şu ana kadar 25 kez 8 bin metrelik dağ tırmanışına gittim ama 15'inin zirvesine çıktım." diye konuştu.

Nanga Parbat tırmanışını 4. seferde tamamlayabildiğini dile getiren milli dağcı, "Nanga Parbat dünyanın en yüksek 9. dağı. Dördüncü denememde zirvesine çıkmayı başardım. Zor, teknik, uğraştırıcı, havası kötü ve baş belası bir dağ ama yapabildim." ifadelerini kullandı.

Tunç Fındık, 14x8000 projesi kapsamında 2006 yılında başladığı tırmanışlarında sırasıyla Everest (Nepal), Cho Oyu (Nepal), Lhotse (Nepal), Dhaulagiri (Nepal), Makalu (Nepal), Kanchenjunga (Nepal), K2 (Pakistan), Shishapangwa (Tibet), Manaslu (Nepal), Gasherbrum II (Pakistan), Broad Peak (Pakistan), Annapurna I (Nepal) ve Gasherbrum I (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.