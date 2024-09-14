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Tuna Böncü, Bowlingde Başarılarıyla Eğitime Burs Kazandı

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Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun milli sporcusu Tuna Böncü, bowlingdeki başarılı performansıyla ABD'deki Indiana Tech Üniversitesi'nden burs kazandı. Akdeniz Bowling Şampiyonası'nda gümüş madalya ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkarak Türkiye'yi temsil eden Tuna, genç sporculara azim ve disiplinle başarıya ulaşmaları için tavsiyelerde bulundu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun milli sporcularından Tuna Böncü, bowlingde gösterdiği başarılı performansla ABD'deki Indiana Tech Üniversitesi'nden burs kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bowlinge 10 yaşında başlayan Tuna, hem genç hem de A Milli Takım kadrosuna seçilmeyi başardı.

San Marino'da düzenlenen Akdeniz Bowling Şampiyonası'nda takımıyla gümüş madalya kazanan Tuna, Finlandiya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise bireyselde çeyrek finale yükselerek Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi. Tuna, burslu olarak eğitim hayatına yurt dışında devam etme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna Böncü, "Indiana Tech Üniversitesi'ne bowling başarılarım sayesinde burslu olarak seçilmek, benim için hem büyük bir onur hem de uzun yıllar süren çalışmalarımın karşılığını aldığım bir dönüm noktası oldu. Bu başarı, yalnızca kişisel bir kazanım değil, aynı zamanda Türkiye'de bowling sporunun gelişimi adına da önemli bir adım. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun bana sunduğu imkanlar, bu süreçteki en büyük destekçilerimden biri oldu. Federasyonumuzun düzenlediği kamplar, turnuvalar ve sürekli teşvikleri olmasaydı, bu noktaya gelmem belki de mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Tuna, genç bowling sporcularına ise "Asla pes etmesinler, her zaman daha iyisini başarmak için çaba sarf etsinler. Disiplin, özveri ve sabırla yapılan her antrenman, uzun vadede karşılığını veriyor. Bu sporda başarılı olmanın yolu, sadece fiziksel becerilerden değil, aynı zamanda mental güçten ve azimden geçiyor." tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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