Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe, 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçta her iki takım da gol atamadı ve mücadele orta saha çatışmaları ile geçti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Muleka, Bardhi (Dk. 68 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (Dk. 74 Jeferson), Juan (Dk. 74 Guilherme)
Sarı kartlar: Dk. 22 Juan, Dk. 72 Ogün Bayrak, Dk. 79 Jeferson, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 76 Berkan Kutlu, Dk. 79 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor )
69. dakikada Cherni'nin ceza sahasına ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
Kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka, 0-0 sona erdi.