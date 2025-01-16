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TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapacağı Kasımpaşa maçı için antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar, ikinci yarı için yeni bir başlangıç hedeflediklerini belirtti.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile 19 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Uçar, Kasımpaşa'nın bireysel oyuncu kalitesinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Ligin ikinci yarısını yeni başlangıç olarak kabul ediyoruz. O sinerjiyle hazırlıklarımıza başladık. Bugün de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi bir oyun ve sonuçla ikinci yarıya başlamak en büyük arzumuz. Taraftarımızın Fenerbahçe maçında olduğu gibi desteğine ihtiyacımız var. Onların yanımızda olması oyun iştahımızı, kalitemizi çok artırıyor. Onlardan ricam, bu maç arkamızda olsunlar. Umarım da istediğimizi alırız." diye konuştu.

Yeşil beyazlı oyuncu Oğulcan Ülgün de galip gelmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Evimizde talihsiz puan kayıpları yaşadık, ikinci yarıda bunları telafi etmek istiyoruz." dedi.

Antrenman

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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