Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta her iki takım da net fırsatlar yakaladı fakat skoru değiştiremedi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe, Muleka

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi

Sarı kart: Dk. 41 Arif Boşluk (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Ümraniye'de yol verme kavgası silahlı tehdide dönüştü

Neredeyse kan akacaktı! Yol verme kavgasında silah çekti
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti