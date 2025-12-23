Haberler

Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Maçta tek golü Tunahan Taşçı kaydetti.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 74 Yasir Subaşı), Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho (Dk. 63 Enis Bardhi), Tunahan Taşçı (Dk. 86 Stefanescu), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Dk. 86 Kaan Akyazı) Muleka (Dk. 74 Jevtovic), Umut Nayir

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 80 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk. 73 Soner Dikmen), Saric (Dk. 80 Hasan Yakub İlçin), Storm, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 El Bachir), Ballet, Doğukan Sinik (Dk. 46 Van de Streek)

GOL: Dk. 21 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor )

SARI KARTLAR: Melih İbrahimoğlu, Utku Eriş, Deniz Ertaş, (TÜMOSAN Konyaspor ) Ballet, Ceesay (Hesap.com Antalyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

21'inci dakikada Andzuana'nın içeriye ortasında defanstan seken topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Umut Nayir'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Muleka'nın şutunu kaleci kornere çeldi.

41'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Muleka'nın Umut Nayir ile pas alışverişi sonrası boşta kalan topa vuran Bjorlo'nun şutu az farka auta çıktı.

90+3'üncü dakikada ceza alanı sağ tarafından içeriye gönderilen ortada Balet'in şutunu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşma TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

