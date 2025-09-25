Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti. Spor yorumcusu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'a seslendi.

"SARAN'A NAÇİZANE TAVSİYEM VAR''

Fenerbahçe'nin son maçlardaki kötü performansına değinen Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslenerek ''Sadettin Saran'a naçizane tavsiyem var. Bazen işlerin daha kötü gitmesi gerekir ki çözüm bulabilesin. Bundan daha kötü olmaz Fenerbahçe. Eğer bir neşter vurulacaksa bugün tam sırası.'' dedi.

"OYUN AKLI GETİRECEK BİRİ DEĞİL"

Domenico Tedesco'nun takıma katkı sağlayamadığını belirten Tümer Metin, ''Tedesco iyi hocadır, kötü hocadır. Üç maçlık periyotta kesin bir şey söylemek zor ama bu takıma oyun aklı getirebilecek biri değil.'' ifadelerini kullandı.

''OYUNCULAR SAHADA İZLEYİCİ GİBİ''

Fenerbahçeli oyuncuların sahada izleyici olarak kaldığını aktaran Tümer Metin, ''İş biraz duygusallığa döndü. Psikolojik bir sıkıntıya, hatta kronik hale gelen bir soruna dönüştü. Ne coşkusu değişti takımın, ne tutumu. Bazen maç kazanmak için kavga etmen yeterlidir. Ama Fenerbahçeli oyuncular sahada izleyici gibi. Ceza sahasına bu kadar rahat gelen takımdan ilk golü yemen kaçınılmaz.'' yorumunda bulundu.