Tuci 3. golünü attı

Kayserispor forveti Tuci, sarı kırmızılı forma ile ligdeki 3. gölünü attı.

İndrit Tuci, sarı kırmızılı ekipteki 3. golünü Eyüpspor karşısında kaydetti. Daha önce Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında da ağları sarsan Tuci, Eyüpspor karşılaşmasında attığı golle takımına kritik bir puan kazandırdı.

Mücadelenin ikinci yarısındaki golü ile takımına 1 puanı getiren sayıyı kaydeden Tuci, Kayserispor'un ligde kalma yolundaki umutlarını canlı tuttu.

25 yaşındaki Arnavut oyuncu, bu sezon ligde 18 maçta sarı kırmızılı formayı giydi. - KAYSERİ

