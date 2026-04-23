Haberler

Tuba Demir, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Tuba Demir, bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 55 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, çeyrek finalde Bağımsız Sporcu Ekaterina Verbina'yı 13-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı rakibi Liliia Malanchuk'a mağlup olan milli sporcu, bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya maçında Kuzey Makedonyalı rakibi Veronika Konsevich'i 5-2 mağlup eden Demir,, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

