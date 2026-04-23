Tuba Demir, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Tuba Demir, bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 55 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, çeyrek finalde Bağımsız Sporcu Ekaterina Verbina'yı 13-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı rakibi Liliia Malanchuk'a mağlup olan milli sporcu, bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya maçında Kuzey Makedonyalı rakibi Veronika Konsevich'i 5-2 mağlup eden Demir,, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı