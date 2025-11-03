TSYD Ankara Binicilik Kupası Sona Erdi
TSYD Ankara Şubesi ve Ahal Teke Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ankara Binicilik Kupası, yeni biniciler ve diğer kategorilerdeki yarışmalarla sona erdi. Yeni biniciler kategorisinde birinci Ali Yazıcı, diğer kategoride ise Bedrettin Deniz Kırmızı oldu.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Binicilik Kupası sona erdi.
TSYD Ankara Şubesi ile Ahal Teke Atlı Spor Kulübünün düzenlediği organizasyon, iki kategorideki yarışmalarla bitti.
Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda "yeni biniciler" kategorisinde birinciliği Ali Yazıcı elde etti.
"Yıldız-genç, genç-yetişkin, yetişkin biniciler" kategorisinde ise Bedrettin Deniz Kırmızı birinci oldu.
