TSYD Adana Şubesi Kupası 20 Yıl Sonra Yeniden Düzenleniyor

TSYD Adana Şubesi Kupası, 20 yıl sonra Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımlarının katılımıyla tekrar düzenleniyor. Turnuvaya 4 Sultanlar Ligi takımı katılacak ve maçlar 15-16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvaya tüm sporseverler davet ediliyor.

TSYD Adana Şubesi Kupası 20 yıl sonra Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımlarının katılımlarıyla yeniden düzenleniyor.

Son olarak 2003 yılında düzenlenen ve Gaziantepspor'un kazandığı TSYD Adana Şubesi Kupası 20 yıl sonra Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımlarının katılımı ile yeniden düzenleniyor.

4 Sultanlar Ligi takımının katılacağı turnuva 15-16-17 Eylül tarihlerinde ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Fahri Başkanı Soner Çetin'in ev sahipliğinde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'dan Karayolları ve PTT SK, Antalya'dan ise Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop takımlarının katılımı ile TSYD Adana Şubesi Kupası düzenlenecek.

"Ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim"

Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirten Çetin, "Yıllardır düzenlenmeyen TSYD Kupası'na tekrar ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Temsilcimiz Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve Sultanlar Ligi'nin önemli takımlarının katılacağı turnuvaya ev sahipliği yapmanın sevinci içerisindeyiz. Aylardır arkadaşlarımız bu turnuvanın üzerinde hazırlanıyor. Lig öncesi yapılacak olan bu turnuvayı geleneksel hale getirmekte istiyoruz. Ayrıca turnuvaya katılacak olan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz. 15-16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva maçlarına tüm sporseverleri davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Tüm Adanalıları maçlara davet ediyoruz"

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ise "TSYD Kupası heyecanı yeniden canlanıyor. Voleybol son yıllarda ülkemizde gittikçe artan bir ilgiye erişti. Temsilcimiz Çukurova'nın Sultanları da bizi gururlandırıyor. 4 takımın katılacağı TSYD Adana Şubesi Kupası Turnuvası için emek veren herkese özellikle Başkan Soner Çetin'e teşekkür ediyoruz. Düzenlenen bu turnuvada katılacak olan tüm takım teknik heyet ve sporcularına başarılar diliyorum. 3 gün sürecek olan turnuvada tüm Adanalıları da maçlara davet ediyoruz" diye konuştu. - ADANA