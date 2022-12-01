FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismini anan TRT spikeri yayından alındı

TRT'de yayınlanan Kanada-Fas maçında 4. dakikada gol olmasının ardından spiker Alper Bakırcıgil, Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün FETÖ firarisi Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini verdi. Bunun üzerine maçın ikinci yarısında karşılaşmayı başka bir spiker anlattı.

Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT'de, F Grubu'nda oynanan Kanada-Fas karşılaşmasının anlatımında yaşanan olay gündeme damga vurdu.

FİRARİ ŞÜKÜR'Ü ANDI

Kanada-Fas maçında TRT spikeri Alper Bakırcıgil, 4. dakikada gol olması üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismini andı.

"HATIRLATMAK GEREKİYOR Kİ"

Bakırcıgil, "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" dedi. Bunun üzerine ikinci yarıda spiker Cüneyt Kıran karşılaşmanın anlatımına geçti.