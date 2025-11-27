TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

Fenerbahçe'nin bu akşam Ferencvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı, yayıncı kuruluş TRT tarafından son anda TRT1'den alınarak TRT Spor'a kaydırıldı. Karara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, "Avrupa maçları yıllardır TRT1'deydi" diyerek sosyal medyada büyük bir protesto başlattı.

TRT'DEN MAÇ SAATLERİ KALA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, saat 20.45'te Ferencvaros'u ağırlayacak. Sezon boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tüm Avrupa maçlarını TRT1 ekranlarından yayınlayan TRT, bu kez maç öncesi saatler kala beklenmedik bir karar aldı.

Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşmasının TRT1 yerine TRT Spor üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

SEBEP MİLLİ BASKETBOL MAÇI

TRT'nin kanal değişikliği kararının gerekçesi A Milli Basketbol Takımı'nın mücadelesi oldu. 12 Dev Adam, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde saat 21.00'de Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Bu kritik maçın TRT1'den yayınlanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİLİ

Kararın açıklanmasıyla sosyal medya adeta karıştı.

Fenerbahçe taraftarları:

"Avrupa maçlarının yeri TR1'dir."

"Bu gelenek niye bozuluyor?"

"Kırsal bölgelerde TRT Spor çekmiyor, insanlar maçı izleyemeyecek."

gibi mesajlar paylaşarak tepkilerini gösterdi.

Özellikle kırsal bölgedeki televizyonlarda TRT Spor'un erişim sorunu yaşandığına dikkat çeken taraftarlar, değişikliğin Avrupa'daki bir Türk takımının yayınına gölge düşürdüğünü savundu.