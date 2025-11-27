Haberler

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Güncelleme:
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı yayıncı TRT tarafından son anda TRT1'den TRT Spor'a alındı. A Milli Basketbol Takımı'nın maçı TRT1'e verilirken, karar Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Sosyal medyada "Standart uygulama bozuldu" eleştirileri yükseldi.

  • TRT, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile UEFA Avrupa Ligi maçını TRT1 yerine TRT Spor'a kaydırdı.
  • Kanal değişikliğinin nedeni, A Milli Basketbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının TRT1'de yayınlanacak olmasıdır.
  • Fenerbahçe taraftarları, kırsal bölgelerde TRT Spor'un erişim sorunları nedeniyle maçın izlenemeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin bu akşam Ferencvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı, yayıncı kuruluş TRT tarafından son anda TRT1'den alınarak TRT Spor'a kaydırıldı. Karara tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, "Avrupa maçları yıllardır TRT1'deydi" diyerek sosyal medyada büyük bir protesto başlattı.

TRT'DEN MAÇ SAATLERİ KALA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, saat 20.45'te Ferencvaros'u ağırlayacak. Sezon boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tüm Avrupa maçlarını TRT1 ekranlarından yayınlayan TRT, bu kez maç öncesi saatler kala beklenmedik bir karar aldı.

Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşmasının TRT1 yerine TRT Spor üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

SEBEP MİLLİ BASKETBOL MAÇI

TRT'nin kanal değişikliği kararının gerekçesi A Milli Basketbol Takımı'nın mücadelesi oldu. 12 Dev Adam, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde saat 21.00'de Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Bu kritik maçın TRT1'den yayınlanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİLİ

Kararın açıklanmasıyla sosyal medya adeta karıştı.

Fenerbahçe taraftarları:

  • "Avrupa maçlarının yeri TR1'dir."
  • "Bu gelenek niye bozuluyor?"
  • "Kırsal bölgelerde TRT Spor çekmiyor, insanlar maçı izleyemeyecek."

gibi mesajlar paylaşarak tepkilerini gösterdi.

Özellikle kırsal bölgedeki televizyonlarda TRT Spor'un erişim sorunu yaşandığına dikkat çeken taraftarlar, değişikliğin Avrupa'daki bir Türk takımının yayınına gölge düşürdüğünü savundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıslim shady:

Milli takım maçı varken fb maçı ne alaka kardeşim. Fbliler neye kızıyor hayırdır.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Kim sjker milli takımı

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 318.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Milli maç varken fener kim yahu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
