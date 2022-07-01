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Trezeguet, Trabzonspor'da

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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Trezeguet, Trabzonspor'da

Trabzonspor, geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor, geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'yi kadrosuna kattı.

Bordo mavili kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşemeye imza atacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 13 maça çıkan Mısırlı kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

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