Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, yarın 16.00'da Antalyaspor'u konuk ediyor. İki ekip arasında oynanacak mücadelede İstanbulspor, galibiyet arayışında. İstanbulspor ile Antalyaspor daha önce 30 kez karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Yarın oynanacak mücadelede iki ekip 31. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında İstanbulspor, yarın 16.00'da Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-siyahlılar bu haftaya kadar oynadığı maçlarda henüz galibiyet çıkaramadı. Aldığı 2 puanla 19. sırada bulunan İstanbulspor'da Pazartesi günü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmış, Salı günü Galatasaray ile oynanan erteleme maçında takımın başında Olcay Demir yer almıştı. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

31. randevu

İstanbulspor ile Antalyaspor, bugüne kadar toplam 30 kez rakip oldu. İstanbulspor'un 13 galibiyetine karşın Antalya ekibinin 9 galibiyet aldı. İki ekip arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Ligin en az gol bulan takımı

Geride kalan haftalarda yalnızca 2 kez rakip fileleri sarsan İstanbulspor ligin en az gol bulan ekibi oldu. Sarı-siyahlılar ilk hafta Konyaspor, ikinci haftada ise Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayabildi. İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı 4 maçta gol bulamadı.

Öte yandan, İstanbulspor'un ligde bulduğu 2 golü de İbrahim Yılmaz kaydetti.

Çağdaş Altay düdük çalacak

İstanbulspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak. - İSTANBUL