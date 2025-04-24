Trendyol Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
CUMA:
Beşiktaş - Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
CUMARTESİ:
Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
Bodrum FK - Samsunspor: Yasin Kol
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
PAZAR:
Konyaspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
PAZARTESİ:
Göztepe - Başakşehir: Kadir Sağlam