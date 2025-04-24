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Trendyol Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

CUMA:

Beşiktaş - Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

CUMARTESİ:

Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

Bodrum FK - Samsunspor: Yasin Kol

Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

PAZAR:

Konyaspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

PAZARTESİ:

Göztepe - Başakşehir: Kadir Sağlam

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta hakemleri belli oldu
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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