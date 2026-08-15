Gençlerbirliği-Fenerbahçe: İlk yarı 1-1
Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe'nin golü 13. dakikada Talisca'dan gelirken, ev sahibi ekibin eşitliği sağlayan golü 37. dakikada Tongya kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Levent'in sol kenardan içe çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Talisca'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Oğuz'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta İsmail'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.
37. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Tongya'nın, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
45. dakikada Oğuz'un kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Talisca'nın vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Esat Sancaktar
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita
Yedekler: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Peter Etebo, Erk Arda Aslan, Moussa Kyabou, Prince Martor, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Furkan Ayaz Özcan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathen Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Yedekler: Kuzey Sapaz, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Yiğit Efe Demir, Vedat Muriqi, Nelson Semedo, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, N'Golo Kante
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Anderson Talisca (dk. 13) (Fenerbahçe), Franco Tongya (dk. 37) (Gençlerbirliği)