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Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı oyuncuların peşinden gitmeye çalıştığı ve takım arkadaşlarının onu engellediği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Yedek olduğu maçta sarı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı oyuncuların arkasından gitmeye çalıştığı ve ona takım arkadaşlarının engel olduğu görüldü.

Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (35)

3.DünyaSavaşı:

Bu mert Hakan her zaman gereksiz lüzumsuz kavga çıkartan bir tip... Adamlar yenmiş işte. bükemediğin bileği öpeceksin. Bu arada iki takımı da sevmem

208
6
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Tumbak:

Üç birlik hezimeti hazmedemeyen Mert G.Sarayın galibiyet şenliğine katılacaktır,arkadaşları mani olmuş. Yerinde bir karar.

135
3
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Yorgun 10.51:

Yenseydin peşlerinden gitmene gerek kalmazdı gereksiz adam. Gs gs

109
5
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Can Reno:

ali koç un kö.

93
4
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Temel Temel:

Her müsabakada sahada da olsa kenarda da olsa olay adam bu zat. Başına kesin bir gelecek var.

75
4
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Erol Arslan:

napcak ki gidip de tasmalı 3 golun adın iki tokat mı istiyor bu dengesiz

55
5
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Ö AKGÜN:

bırakın küçük enişteyi tutmayın. bi kaç kişiyi dönünce belki skor değişir

45
3
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no NAME:

MHY kızmayın adam ekmek pesınde kımı futboluyla kazanır kimide taraftara sırın gozukmek için goygoyculuk yapar MHYde FUTBOL OLMADIGI İÇİN 2, SECMISTIR VE KARSILIGINDA SÖZLESME ALMISTIR

41
4
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Abdrhmn Erdğn:

Mal aq

39
3
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Barış O. B.:

it ürür kervan yürür

36
3
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