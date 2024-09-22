Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı oyuncuların peşinden gitmeye çalıştığı ve takım arkadaşlarının onu engellediği görüldü.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.
ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ
Yedek olduğu maçta sarı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı oyuncuların arkasından gitmeye çalıştığı ve ona takım arkadaşlarının engel olduğu görüldü.