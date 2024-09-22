Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Yedek olduğu maçta sarı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı oyuncuların arkasından gitmeye çalıştığı ve ona takım arkadaşlarının engel olduğu görüldü.