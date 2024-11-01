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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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