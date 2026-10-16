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Trendyol Süper Lig'de Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-1 bitti

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor'un karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Çaykur Rizespor 32. dakikada Laçi ile öne geçti, Arca Çorum FK 38. dakikada Cengiz Ünder'in serbest atıştan attığı golle eşitliği sağladı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Murat Temel, Ogün Kamacı

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Diomande, Borza (Dk. 26 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder, Ramirez, Kyziridis

Çaykur Rizespor : Fofana, Ariss, Sagnan, Bakayoko, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Mihaila, Laçi, Olawoyin, Mebude, Sowe

Goller: Dk. 32 Laçi (Çaykur Rizespor ), Dk. 38 Cengiz Ünder (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 12 Ariss (Çaykur Rizespor ), Dk. 27 Berat Özdemir (Arca Çorum FK)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

32. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Olawoyin'in sağ kanattan yaptığı ortaya savunmanın müdahalesinde top, penaltı noktası civarına düştü. Bu bölgedeki Laçi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada Arca Çorum FK, skora denge getirdi. Ev sahibi ekibin ceza alanı dışından hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Cengiz Ünder, uzak köşeye doğru çok sert vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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