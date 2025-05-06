Trendyol Süper Lig'de 36. Haftanın Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8'i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak tek müsabaka ise Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı olacak.

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi

Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor

18 Mayıs Pazar

Samsunspor - Sivasspor

Antalyaspor - Gaziantep FK

Çaykur Rizespor - Göztepe

Kasımpaşa - Rams Başakşehir

Bodrum FK - Trabzonspor

Galatasaray - Kayserispor

Fenerbahçe - Eyüpspor

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş - İSTANBUL