Trendyol Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. hafta maçlarına ilişkin programı duyurdu. Yapılan duyuruya göre 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:

9 Mayıs Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük

20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

