Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada kaleci Grbic'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Babicka'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
61. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Ndidi'nin ortasında, altıpas üzerinde El Bilal Toure'nin kafa vuruşu üst direkten dönerken, topu altıpasın solunda önünde bulan Oh'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Grbic'te kaldı.
88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Asllani'nin rakibini geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde, altıpas gerisi sağından Wilfred Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
Beşiktaş: Devis Vasquez, Taylan Antalyalı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Milot Rashica (Vaclav Cerny dk. 66), Orkun Kökçü, Junior Olaitan (Kristjan Asllani dk. 82), El Bilal Toure (Mustafa Hekimoğlu dk. 82), Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Ahmed Traore (Shavy Babicka dk. 56), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz (Tiago Çukur dk. 72), Barış Kalaycı (Çağtay Kurukalıp dk. 78), Serginho (Anıl Yiğit Çınar dk. 78), Sam Larsson (Matias Kranevitter dk. 56)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Yaya Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Ahmed Traore, Filip Mladenovic, Igor Lichnovsky (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL