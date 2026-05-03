Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ballet'in şutunda top direğinin yanında auta gitti.

63. dakikada sol kanattan Janvier'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Lima'nın kafa vuruşunu uzaklaştırmak isteyen Van de Streek topu kendi kalesine yolladı.

65. dakikada VAR'a davet edilen hakem Atilla Karaoğlan, inceleme sonrası faul kararıyla golü iptal etti.

80. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ruan'ın şutunda kaleci Cuesta topu üç hamlede kontrol etti.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı (Paal dk. 77), Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı (Giannetti dk. 76), Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Safuri (Boli dk. 90+2), Soner Dikmen (Saric dk. 76), Ballet, Doğukan Sinik (Storm dk. 69), Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Abdülkadir Ömür

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonay, Ruan (Enes Keskin dk. 90+3), Maestro (Janvier dk. 61), Makouta, Meschack (İzzet Çelik dk. 90+3), Ui-jo Hwang (Ianis Hagi dk. 77), Güven Yalçın (İbrahim Kaya dk. 61)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana, Efecan Karaca

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Ballet, Abdullah Yiğier, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen (Antalyaspor), Maestro, Ümit Akdağ, Lima, Ruan, Meschack (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
