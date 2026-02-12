Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 22. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
14 Şubat Cumartesi:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
15 Şubat Pazar:
14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
16 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak