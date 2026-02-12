Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 22. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Çağdaş Altay

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK: Fatih Tokail

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor: Alper Akarsu

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak