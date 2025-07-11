Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu İlk 2 Haftası Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu İlk 2 Haftası Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını duyurdu. Sezon, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

Süper Lig'de 1 ve 2. haftanın programı şu şekilde:

1. hafta

8 Ağustos Cuma

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

10 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe

21.30 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir

21.30 Kayserispor - Beşiktaş

2. hafta

15 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor

21.30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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