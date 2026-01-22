Haberler

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın önemli karşılaşmalarında düdük çalacak isimler belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
