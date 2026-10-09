Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sivasspor'un golleri Manaj (Dk. 21 ve 55), Ethemi ve Salih Kavrazlı'dan gelirken Pendikspor'un tek golünü Yekta Sönmez attı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Berat Binbir
Ekenler Beton Sivasspor : Arda Erdursun, Uğur Çiftçi (Dk. 66 Yusuf Çağlar Kefkir), Okan Erdoğan (Dk. 16 Turan Tuzlacık), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy, Salih Kavrazlı (Dk. 77 Duodu), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 66 Burak Kapacak), Ethemi (Dk. 77 Emre Gökay), Manaj
Orfa Yapı Pendikspor : Utku Yuvakuran, Taha Emre İnce, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil (Dk. 56 Yekta Sönmez), Manga (Dk. 34 Emrah Başsan), Abifade, Kerem Kalafat (Dk. 68 Erdem Gökçe), Thuram, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Soldo), Hrelja (Dk. 56 Haris)
Goller: Dk. 21 ve Dk. 55 Manaj, Dk. 64 Ethemi, Dk. 67 Salih Kavrazlı (Ekenler Beton Sivasspor ) Dk. 87 Yekta Sönmez (Orfa Yapı Pendikspor )
Kırmızı kartlar: Dk. 57 Abifade, Dk. 69 Kerem Kalafat (Kulübede)
Sarı kartlar: Dk. 44 Manaj, Dk. 45 Ceesay (Ekenler Beton Sivasspor ), Dk. 33 Hakan Yeşil, Dk. 58 Bekir Karadeniz (Orfa Yapı Pendikspor )
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.