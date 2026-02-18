Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan
13.30 Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin
Kaynak: AA " / " + Can Öcal -