Haberler

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan

13.30 Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

Kaynak: AA " / " + Can Öcal -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!