Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor sahasında İstanbulspor'a 2-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor sahasında İstanbulspor'a 2-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, sahasında İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu. İstanbulspor'un gollerini 69. dakikada Alieu Cham, 90+1. dakikada Aytaç Kara kaydetti; Pendikspor sahadan puansız ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Pendik
Hakemler: Berkay Erdemir, Esra Arıkboğa, Orhun Aydın Duran
Pendikspor: Emir Dadük, Taha Emre İnce, Vinko Soldo, Erdem Gökçe (Kerem Kalafat dk. 62), Hakan Yeşil (Furkan Mehmet Doğan dk. 87), Yekta Sönmez (Adnan Uğur dk. 62), Bekir Karadeniz, Jonson Clarke-Harris (Emrah Başsan dk. 73), Samuel Abifade, Thuram, Damir Hrelja (Muhammed Kiprit dk. 87)
Yedekler: Emre Koyuncu, Ahmet Özkaya, Berkay Sülüngöz, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu
Teknik Direktör: Murat Şahin
İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin, Michael Ologo (İsa Dayaklı dk. 66), Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan, Ilianov Iliev (Yusuf Ali Özer dk. 77), Kubilay Sönmez (Alieu Cham dk. 66), Dijlan Aydın, Ömer Faruk Duymaz ( Aytaç Kara dk. 77), Mamadou Fall, Ali Akman (Mustafa Sol dk. 70)
Yedekler: İsa Doğan, Deniz Tuncer, Batuhan Yavuz, Erdem Seçgin, Enver Azmi Sarialioğlu
Teknik Direktör: Özer Hurmacı
Goller: Alieu Cham (dk. 69), Aytaç Kara (dk. 90+1) (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Erdem Gökçe, Yekta Sönmez, Bekir Karadeniz, Thuram, Adnan Uğur (Pendikspor)