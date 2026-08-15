Karagümrük Pesic ile 2-1 Kazandı
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor'u Aleksandar Pesic'in 60 ve 76. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü 71. dakikada Cebio Soukou kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Anıl Çiftçi
Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp, Robin Yalçın, Dorukhan Toköz (Traore Hamed dk. 56), Manolis Siopis, Emre Akbaba (Anıl Yiğit Çınar dk. 83), Daniele Verde (Aleksandar Pesic dk. 56), Barış Kalaycı (Marius Tresor Doh dk. 78), Tiago Çukur
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Kerem Özmen, Yaya Onogo, Candan Başkale, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed İyyad Kadıoğlu
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Ali Yaşar, Andrej Dokanovic, Serkan Göksu (Berat Yılmaz dk. 45), Oğuz Yıldırım, Santeri Hostikka (lex Blanco dk. 74), Kerem Şen (Yusuf Deniz Şaş dk. 74), Cebio Soukou, Melih Bostan (Tunahan Taşçı dk. 45)
Yedekler: Özgün Köklü, Mustafa Arda Kartal, Yunus Emre Gedik, Oğuzhan Aydoğan, Atalay Babacan, Talha Bartu Özdemir
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Goller: Aleksandar Pesic (dk. 60 ve 76) (Fatih Karagümrük), Cebio Soukou (dk. 71) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Serkan Göksu, Melih Bostan (Ümraniyespor)