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Karagümrük Pesic ile 2-1 Kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor'u Aleksandar Pesic'in 60 ve 76. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü 71. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Anıl Çiftçi

Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp, Robin Yalçın, Dorukhan Toköz (Traore Hamed dk. 56), Manolis Siopis, Emre Akbaba (Anıl Yiğit Çınar dk. 83), Daniele Verde (Aleksandar Pesic dk. 56), Barış Kalaycı (Marius Tresor Doh dk. 78), Tiago Çukur

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Kerem Özmen, Yaya Onogo, Candan Başkale, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed İyyad Kadıoğlu

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Ali Yaşar, Andrej Dokanovic, Serkan Göksu (Berat Yılmaz dk. 45), Oğuz Yıldırım, Santeri Hostikka (lex Blanco dk. 74), Kerem Şen (Yusuf Deniz Şaş dk. 74), Cebio Soukou, Melih Bostan (Tunahan Taşçı dk. 45)

Yedekler: Özgün Köklü, Mustafa Arda Kartal, Yunus Emre Gedik, Oğuzhan Aydoğan, Atalay Babacan, Talha Bartu Özdemir

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Goller: Aleksandar Pesic (dk. 60 ve 76) (Fatih Karagümrük), Cebio Soukou (dk. 71) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Serkan Göksu, Melih Bostan (Ümraniyespor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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