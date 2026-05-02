Trendyol 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. Ligi ilk iki sırada bitiren Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler direkt olarak Süper Lig'e yükseldi. Esenler Erokspor ise ligi 3. sırada bitirerek play-off'ta final oynamaya hak kazandı. Ligi 4 ile 7. sıralar arasında bitirip play-off oynayacak takımların da eşleşmeleri belli oldu. Ligi 4. sırada tamamlayan Çorum FK ile 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ligi 5. bitiren Bodrum FK'nın rakibi ise 6. sırada sezonu tamamlayan Pendikspor olacak.

Eşleşmelerden tur atlayan takım play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacak. - İSTANBUL

