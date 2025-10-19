Haberler

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ve Sipay Bodrum FK 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor, Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Goller, Fredy ve Kayode'den geldi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Ethem Potuk, Kadir Akıllı

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 58 Yunus Emre Gedik), Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Jack (Dk. 68 Tugay Kacar), Mikail Okyar, Amilton, Recep Niyaz (Dk. 85 Alper Karaman), Faye (Dk. 68 Berat Luş), Kayode (Dk. 85 Catakovic)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Brazao (Dk. 77 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 77 Yusuf Sertkaya), Seferi, Celal Dumanlı (Dk. 67 Ali Habeşoğlu-Dk. 90+4 Ege Bilsel)

Goller: Dk. 29 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Kayode (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 35 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
