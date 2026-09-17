Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 müsabakayla açılacak.
Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 müsabakayla açılacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Muğla Atatürk)
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman Şehir)
20 Eylül Pazar:
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)
17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor (21 Kasım Şehir)
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK (Antalya)