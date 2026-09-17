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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak

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Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 müsabakayla açılacak.

Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 müsabakayla açılacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Muğla Atatürk)

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman Şehir)

20 Eylül Pazar:

17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)

17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor (21 Kasım Şehir)

20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK (Antalya)

Kaynak: AA
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