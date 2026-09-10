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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor: Hakan Ülker

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Birkan Altındaş

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor: Ümit Öztürk

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13 Eylül Pazar:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor: Fatih Tokail

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor: Alper Akarsu

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor: Turgut Doman

Kaynak: AA
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