Trendyol 1. Lig'de 7. Hafta Maçları Başlıyor
Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın yapılan maçlarla başlayacak. Ligdeki tüm maç programı açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)
24 Eylül Çarşamba:
14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Bodrum İlçe)
25 Eylül Perşembe:
17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)