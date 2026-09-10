Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak 10 karşılaşma, futbolseverlerle TRT kanallarından buluşacak.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak haftanın açılış mücadelesinde Sarıyer ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Kayserispor, İstanbulspor'u konuk edecek.

Trendyol 1. Lig 7. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Sarıyer - Bandırmaspor (TRT Spor )

12 Eylül Cumartesi

17.00 Van Spor FK - Ankara Keçiörengücü (TRT Spor)

17.00 Boluspor - Pendikspor (TRT Türk)

20.00 Bodrum FK - Batman Petrolspor (TRT Spor)

20.00 Ümraniyespor - Antalyaspor (TRT Türk)

13 Eylül Pazar

17.00 Iğdır FK - Mardin 1969 Spor (TRT Spor)

17.00 Beton Sivasspor - Muğlaspor Kulübü (TRT Türk)

20.00 Bursaspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

20.00 Fatih Karagümrük - Manisa FK (TRT Türk)

14 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor (TRT Spor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı