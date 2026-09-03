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1. Lig 6. Hafta Hakemleri Açıklandı

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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF MHK'nin açıklamasına göre, karşılaşmalarda görev alacak isimler arasında Melek Dakan, Ömer Faruk Gültekin ve Kaan Kara da yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

5 Eylül Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor-Boluspor: Melek Dakan

20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner

6 Eylül Pazar:

20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara

20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu

20.00 Muğlaspor-Vanspor FK: Melih Aldemir

7 Eylül Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan

17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz

20.00 Manisa FK-Bursaspor: Burak Demirkıran

20.00 Mardin 1969-Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan

Kaynak: AA
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