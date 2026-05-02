Çorum FK ile Erzurumspor 1-1 Berabere

Trendyol 1. Lig 38. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Braian Samudio, kaleciden dönen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Pedrinho'nun topa elle müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada beyaz noktanın başına geçen Eren Tozlu, topu ağlara yolladı. 1-1

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Harun Güngör

Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 82), Pedrinho (Mame Thiam dk. 85), Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 65), Serdar Gürler, Fredy (Oğuz Gürbulak dk. 72), Braian Samudio

Yedekler: Joseph Attamah, Danijel Aleksic, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Üzeyir Ergün, Hüseyin Akınay

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Amar Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Giovanni Crociata (Mert Önal dk. 88), Bennur Keser (Hüsamettin Yener dk. 46), Murat Cem Akpınar (Eren Tozlu dk. 63), Cheikne Sylla (MartinRodriguez dk. 64), Mustafa Fettahoğlu (Ali Ülgen dk. 73)

Yedekler: İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Fernando, Mustafa Yumlu, Kağan Moradaoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Braian Samudio (dk. 10) (Çorum FK) Eren Tozlu (dk. 81) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Erkan Kaş, Fredy, Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Giovanni Crociata (Erzurumspor FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik paylaşımı

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı
500

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Palayla hırsızı adeta biçti

Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

Premier Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Palayla hırsızı adeta biçti

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: 4 gündür su yok, bidonlarla kuyruğa girdiler

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: Günlerdir mağduruz

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"