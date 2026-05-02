Çorum FK ile Erzurumspor 1-1 Berabere
Trendyol 1. Lig 38. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 38. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Braian Samudio, kaleciden dönen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada Pedrinho'nun topa elle müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada beyaz noktanın başına geçen Eren Tozlu, topu ağlara yolladı. 1-1
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Harun Güngör
Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 82), Pedrinho (Mame Thiam dk. 85), Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 65), Serdar Gürler, Fredy (Oğuz Gürbulak dk. 72), Braian Samudio
Yedekler: Joseph Attamah, Danijel Aleksic, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Üzeyir Ergün, Hüseyin Akınay
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Amar Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Giovanni Crociata (Mert Önal dk. 88), Bennur Keser (Hüsamettin Yener dk. 46), Murat Cem Akpınar (Eren Tozlu dk. 63), Cheikne Sylla (MartinRodriguez dk. 64), Mustafa Fettahoğlu (Ali Ülgen dk. 73)
Yedekler: İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Fernando, Mustafa Yumlu, Kağan Moradaoğlu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Braian Samudio (dk. 10) (Çorum FK) Eren Tozlu (dk. 81) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Erkan Kaş, Fredy, Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Giovanni Crociata (Erzurumspor FK) - ÇORUM