Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programını duyurdu. 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan maçların listesi belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
25 Nisan Cumartesi:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Van Atatürk)
13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)
16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)
26 Nisan Pazar:
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)