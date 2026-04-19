Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programını duyurdu. 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan maçların listesi belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

25 Nisan Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Van Atatürk)

13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)

26 Nisan Pazar:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu

1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık