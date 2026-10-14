TRENDYOL 1'inci Lig 10. hafta Ümraniyespor-Boluspor maçı yağış nedeniyle ertelendi

TRENDYOL 1'inci Lig 10. hafta Ümraniyespor-Boluspor maçı yağış nedeniyle ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki maç, yağışın artması nedeniyle yarıda kaldı. Hakemin 57'nci dakikada verdiği 15 dakikalık aranın ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.
TRENDYOL 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma yağmur nedeniyle yarıda kaldı.
1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Berkay Erdemir, 57'nci dakikada yağışın artması ve zeminin ağırlaşması sebebiyle mücadeleye 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hava şartlarında değişiklik olmamasıyla birlikte müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı