TRENDYOL 1'inci Lig 10. hafta Ümraniyespor-Boluspor maçı yağış nedeniyle ertelendi

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TRENDYOL 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma yağmur nedeniyle yarıda kaldı.

1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Berkay Erdemir, 57'nci dakikada yağışın artması ve zeminin ağırlaşması sebebiyle mücadeleye 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hava şartlarında değişiklik olmamasıyla birlikte müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı