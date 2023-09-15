Transferin bitmesine saatler kala İsmail Kartal'ı çok zor bir seçim bekliyor! Yıldız futbolcular topun ağzında
6 numara bekleyen Fenerbahçe'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor. Kadrosunda Omar Fayed ve Jin ho-jo ile birlikte 18 yabancı bulunan sarı-lacivertliler, bu iki futbolcuyu TFF'ye bildirmeyecek. Lincoln'ün ve sakatlığı bulunan Luan Peres'in de lisansının dondurulmasıyla yabancı sayısı 14'e düşecek. Ancak İsmail Kartal, 6 numara transferinin gerçekleşmesi durumunda King ya da Crespo'dan birini daha kadro dışı bırakmak zorunda kalacak.
Fenerbahçe'de 6 numara transferinin gerçekleşmesi durumunda, King ya da Crespo'nun kadro dışı kalması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal iki futbolcudan birini yabancı kontenjanı nedeniyle saha dışı bırakacak.
Fenerbahçe sakatlıklarla boğuşan Luan Peres ile Lincoln'ün lisanslarının dondurulması ve Omar Fayed ile Jin ho-jo'nun da TFF'ye bildirilmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde yabancı sayısı 14'e düşecek. Ancak Fenerbahçe planladığı 6 numara transferini gerçekleştirirse İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor.
İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe'nin yabancı bir 6 numara transferi yapması durumunda King ya da Crespo'yu kadro dışı bırakması bekleniyor. Ancak 6 numara transferi gerçekleşmezse iki futbolcu da TFF'ye bildirilen listede yer alacak.
Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için gündeminde Braga forması giyen Al Musrati var. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Libyalı futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışacak.