Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Lazio forması giyen Matteo Guendouzi transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertlilerin Lazio'ya 25 milyon euroluk teklif sunduğu, oyuncu tarafıyla ise maaş anlaşmasına vardığı aktarıldı.
- Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için Lazio'ya 25 milyon euro bonservis teklif etti.
- Matteo Guendouzi, Fenerbahçe ile yıllık 4 milyon euro maaş ve performans bonusları üzerinden anlaştı.
- Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transferini bu hafta resmen açıklamayı ve oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için Lazio ile görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun özellikle kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki Fransız yıldız için İtalyan kulübüne 25 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.
BONUS PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR
Başkan Sadettin Saran'ın da bizzat dahil olduğu temaslarda büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, Lazio cephesinin bonservis bedeline ek bonus maddeleri konusunda pazarlık yürüttüğü öğrenildi. Görüşmelerin bu başlıkta sürdüğü belirtiliyor.
OYUNCU CEPHESİ TAMAM: YILLIK 4 MİLYON EURO
Transferde en kritik aşamalardan biri olan oyuncu tarafında ise pürüz kalmadı. Guendouzi'nin Lazio'da yıllık 2,5 milyon euro kazandığı hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin Fransız orta saha ile yıllık 4 milyon euro maaş ve performansa dayalı bonuslar üzerinden el sıkıştığı aktarıldı.
BU HAFTA İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Transferin artık son düzlüğe girdiği, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yaparak Guendouzi'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi hedeflediği belirtildi.