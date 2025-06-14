Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası

Transferde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aksine sessizliğini koruyan Beşiktaş, bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN STERLING BOMBASI

Siyah-beyazlı yönetimin büyük bir gizlilikle bitirmeye çalıştığı transferin Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Raheem Sterling olduğu iddia edildi.

Yeni sezon öncesi transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aksine sessizliğinİddiaya göre Sterling ile bizzat görüşen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kendisine Beşiktaş'ta şans vermek istediğini söyledi.

Chelsea'nin Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna almadığı Jamaika asıllı İngiliz yıldızın, kendisine Avrupa'dan kulüp aradığı iddia edildi.