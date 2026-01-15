Haberler

Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı

Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı Haber Videosunu İzle
Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

En-Nesyri için Napoli'den yeni bir transfer iddiası geldi. Serie A ekibi Napoli, En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldı. Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu belirtildi. Napoli'nin, Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En-Nesyri transferinde hızlanacağı ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın da bu iki oyuncuyla ilgilendiği ve Napoli'nin transfer planlamasında önce kendi kadro dengesini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

  • Napoli, Fenerbahçe'li Youssef En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldı.
  • Napoli'nin En-Nesyri transferi, Lorenzo Lucca veya Noa Lang'ın takımdan ayrılmasına bağlı.
  • Beşiktaş, Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Napoli cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan gelen haberde, Serie A ekibinin En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldığı ve hamlenin kulüpte yaşanacak olası ayrılıklara bağlı olduğu öne sürüldü.

Dİ MARZIO: EN-NESYRI YENİDEN MASADA

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, En-Nesyri transferini yeniden masaya yatırdı. Haberde, Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu vurgulandı.

NAPOLI'DE ŞART: LUCCA YA DA NOA LANG AYRILIĞI

İddiaya göre Napoli, En-Nesyri için somut adım atmak adına hücum hattında bir ayrılık bekliyor. Serie A temsilcisinin, Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En-Nesyri transferinde hızlanacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DETAYI: BEKLEMEDE

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu nedenle Napoli'nin, transfer planlamasında önce kendi kadro dengesini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bencede nesry beşiktaşa gelsin bize kiralayın kardeşim abrahamıda gönderin premier lige aston villa istiyormuş

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

el nesyri cok arayacak adam penaltısız osimenden cok gol attı aama yaranamadı 40 yaşındaki golcüyü getiriyorlar ortasaha ve ön taraf toparlandı topu ortasahayı geciremeyen korner atamayan bir takımdan şimdi 30 şu atan takıma evrildi bırakında adama şans verin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
Eyüpspor, Iğdır FK'yi geriden gelip Umut Bozok'la yendi

Geriye düştükleri maçta takımına son anlarda hayat verdi