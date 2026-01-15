Transfer dönemi alev alev! En Nesyri'nin ayrılığı Beşiktaş'a bağlı
En-Nesyri için Napoli'den yeni bir transfer iddiası geldi. Serie A ekibi Napoli, En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldı. Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu belirtildi. Napoli'nin, Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En-Nesyri transferinde hızlanacağı ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın da bu iki oyuncuyla ilgilendiği ve Napoli'nin transfer planlamasında önce kendi kadro dengesini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.
- Napoli, Fenerbahçe'li Youssef En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldı.
- Napoli'nin En-Nesyri transferi, Lorenzo Lucca veya Noa Lang'ın takımdan ayrılmasına bağlı.
- Beşiktaş, Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Napoli cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya'dan gelen haberde, Serie A ekibinin En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldığı ve hamlenin kulüpte yaşanacak olası ayrılıklara bağlı olduğu öne sürüldü.
Dİ MARZIO: EN-NESYRI YENİDEN MASADA
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, En-Nesyri transferini yeniden masaya yatırdı. Haberde, Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine açık olduğu vurgulandı.
NAPOLI'DE ŞART: LUCCA YA DA NOA LANG AYRILIĞI
İddiaya göre Napoli, En-Nesyri için somut adım atmak adına hücum hattında bir ayrılık bekliyor. Serie A temsilcisinin, Lorenzo Lucca veya Noa Lang isimlerinden birinin takımdan ayrılması halinde En-Nesyri transferinde hızlanacağı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ DETAYI: BEKLEMEDE
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile ilgilendiği öne sürüldü. Bu nedenle Napoli'nin, transfer planlamasında önce kendi kadro dengesini netleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.