TransAnatolia Rally Raid Yarışı'nın Domaniç Etabı Tamamlandı

Bu yıl 15. kez düzenlenen TransAnatolia rally raid yarışının Domaniç etabı tamamlandı.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia'nın Domaniç etabı Domurköy Çamardı mevkiinde start aldı. Yarışın 2 bin 150 kilometrelik bir parkurda gerçekleştiğini söyleyen TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, Yarışın ilk günündeyiz. Bu akşam Kütahya'da bir kampımız var. Bu kamptan sonra Kütahya üzerinden Bolu'ya kadar bir hafta yarışacağız. 9 ülkeden misafirimiz var. Uluslararası bir yarış. Şimdilik her şey yolunda" dedi. İstanbul gözetmen kurulu üyesi Kunter Güleç, Eskişehir gözetmen kurulu üyesi Serkan Eskikent ve Muğla gözetmen kurulu üyesi Mustafa Çağdaş Açık, yarış için geldikleri Domaniç'i gezdiklerini ve çok beğendiklerini söylediler. - KÜTAHYA