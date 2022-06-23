Trajik ölüm! Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında, 42 HNS 44 plakalı kamyon ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan ve Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Kocasinan Ülküspor'da forma giyen Hasan Göğerçin'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Ahmet Göğerçin ile yolcular Hilal Çelebi ve Gülcan Göğerçin de olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç oyuncunun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğercin'in cenazesi işlemlerin ardından memleketi Tomarza'ya getirildi. Merhumun cenazesi, Tomarza ilçesinde ilçede Kovalıkuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.