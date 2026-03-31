Trafik kazası geçiren Saran'dan büyük fedakarlık

Trafik kazası geçiren Saran'dan büyük fedakarlık Haber Videosunu İzle
Trafik kazası geçiren Saran'dan büyük fedakarlık
Trafik kazası geçiren Sadettin Saran, ağrılarına rağmen kulübe giderek toplantıya katıldı ve bu tavrıyla takdir topladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçirdiği trafik kazasının ardından sergilediği tavırla dikkat çekti.

E-5’TE KAZA GEÇİRDİ

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgilere göre Saran, evinden stada giderken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, Saran ve şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AĞRILARINA RAĞMEN GÖREVİNİN BAŞINA GEÇTİ

Kazanın ardından bacak, kol ve boyun bölgesinde ağrılar hissetmesine rağmen Sadettin Saran’ın kulüp binasına gittiği ve yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Saran’ın yaşadığı kazaya rağmen görevini aksatmaması, camiada büyük takdir toplarken, bu davranış “fedakarlık” olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

